В Минске тысячи протестующих вышли на центральный проспект и ушли от перекрытого силовиками центра
Многотысячный марш протеста прошел по центральному проспекту Минска. Участники выступают против прошедшей на этой неделе инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Колонна не пошла в центр города, а свернула к Национальной библиотеке, сообщает ТАСС.
Тем временем силовики закрыли в белорусской столице уже восьмую станцию метро. В Гомеле милиция применила против активистов слезоточивый газ.
Правозащитники сообщали о 60 задержанных участников протестов по всей Белоруссии еще около 15:30. Среди задержанных несколько журналистов, в частности главный редактор портала NewGrodno Игорь Бубликов, корреспондент издания «Могилевский регион» и член Белорусской ассоциации журналистов Владимир Лапцевич.Общество
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