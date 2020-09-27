В Минске тысячи протестующих вышли на центральный проспект и ушли от перекрытого силовиками центра

Многотысячный марш протеста прошел по центральному проспекту Минска. Участники выступают против прошедшей на этой неделе инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Колонна не пошла в центр города, а свернула к Национальной библиотеке, сообщает ТАСС.

Тем временем силовики закрыли в белорусской столице уже восьмую станцию метро. В Гомеле милиция применила против активистов слезоточивый газ.

Правозащитники сообщали о 60 задержанных участников протестов по всей Белоруссии еще около 15:30. Среди задержанных несколько журналистов, в частности главный редактор портала NewGrodno Игорь Бубликов, корреспондент издания «Могилевский регион» и член Белорусской ассоциации журналистов Владимир Лапцевич.