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В Нижнекамске будут бесплатно обучать декретниц по восьми направлениям

07:51, 26.09.2020
В Нижнекамске будут бесплатно обучать декретниц по восьми направлениям
Фото: pixabay.com

В Нижнекамске по национальному проекту «Демография» для мам в декрете идет набор на бесплатные курсы по восьми направлениям: социальный работник, компьютерный дизайн, "1С: Предприятие», бухгалтер с изучением прикладных программ, кадровый менеджмент, сметное дело, мастер по маникюру, визажист.

Жительницы Нижнекамска должны состоять в трудовых отношениях и быть в отпуске по уходу за детьми. В планах — обучение 500 мам, в настоящее время различные курсы посещает 270 горожанок.

pixabay.com

На проект выделено более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В конце августа сообщалось, что в Нижнекамске для мам в декрете открыли дворовый клуб с театральной студией и курсами.

Общество Татарстан
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