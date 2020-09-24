Запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор: Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов «Салют»

Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

24 сентября 2020 года Сбербанк провел масштабную онлайн-конференцию СберКонф, в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний рассказали о самой масштабной за всю историю банка трансформации и о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.

Открылось мероприятие с презентации президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

«Салют» — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа.

Сбер, Джой и Афина — так зовут виртуальных ассистентов, которые совсем скоро станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только.

Сбер — продвинутый, разбирается в технологиях. Любит красивые, сложные аббревиатуры, при этом легок в общении. Интроверт, ценит порядок, но не прочь подурачиться и поиграть. Говорит голосом актера дубляжа Даниила Щебланова.

Джой — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя. Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы. Говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Ермиловой.

Афина — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела. Следует правилам и соблюдает порядок во всем, систематизирует информацию. Ее озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина.

Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Все ассистенты обладают одинаковым набором способностей, поэтому, выбирая одного из них или переключаясь между ними, пользователь в любом случае получает все возможности технологической платформы и экосистемы Сбера.

Чтобы активировать виртуального ассистента на своем смарт-устройстве, достаточно поприветствовать его словом «Салют!», тогда на обращение ответит выбранный в начале взаимодействия персонаж. Либо можно сказать: «Салют, Сбер!» или «Салют, Афина!», если хочется обратиться сразу к конкретному помощнику.

Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» работает на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии. Благодаря им функции устройств становятся доступными пользователям, а ассистенты семейства могут общаться. На платформе осуществляется обработка входящих текстовых запросов пользователей и исходящих ответов ассистентов, запуск функционала и приложений.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»