Эксперт ВОЗ: коронавирус повысит смертность от туберкулеза до 1,9 млн человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ВОЗ ожидает, что пандемия коронавируса повлечет за собой эпидемию туберкулеза. Эксперты организации подсчитали, что в этом году от туберкулеза в мире могут умереть около 1,9 млн человек.

«Проблема в том, что рост заболевания туберкулезом прямо зависит от социально-экономических потрясений. После потрясений — всегда вспышки», — рассказала на пресс-конференции ТАСС директор департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Тереза Касаева.

Она рассказал, что из-за пандемии COVID-19 на коронавирусе сфокусирована почти вся мировая медицина. Оказание помощи другим пациентам прервано, где-то на 25%, а где-то даже на 90%.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что человечество должно готовиться к новой пандемии.

