Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре в среду

Завтра, 23 сентября, в Татарстане вновь ожидается сильный ветер, предупредили синоптики. По прогнозам Гидрометцентра РТ, местами он будет достигать 15—20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, скорость 15 м/с соотносится с крепким ветром и на земле может сгибать стволы деревьев. Очень крепкий ветер (от 17,2 до 20,7 м/с) уже способен ломать сучья.

На сегодня метеорологи прогнозировали ветер 15—18 м/с.