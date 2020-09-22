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Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре в среду

15:26, 22.09.2020
Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре в среду
Фото: pixabay.com

Завтра, 23 сентября, в Татарстане вновь ожидается сильный ветер, предупредили синоптики. По прогнозам Гидрометцентра РТ, местами он будет достигать 15—20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, скорость 15 м/с соотносится с крепким ветром и на земле может сгибать стволы деревьев. Очень крепкий ветер (от 17,2 до 20,7 м/с) уже способен ломать сучья.

На сегодня метеорологи прогнозировали ветер 15—18 м/с.

Общество Татарстан
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