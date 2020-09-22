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В Татарстане на проекты ремонта четырех мостов потратят почти 7 млн рублей

11:21, 22.09.2020
В Татарстане на проекты ремонта четырех мостов потратят почти 7 млн рублей
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» (входящее в структуру Миндортранса РТ) объявило два тендера на проектно-изыскательские работы по ремонту мостов. В сумме их начальная стоимость составляет 6,8 млн рублей.

Согласно технической документации, должны быть выполнены проекты ремонта двух мостов через реку Сула в Высокогорском и Пестречинском районах, моста через суходол возле села Чита и моста через суходол на подъезде к селу Столбище.

Заявки на оба тендера принимаются с 21 сентября до 13 октября.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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