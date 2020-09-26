Фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

26 сентября 2020 года на территории центра семьи «Казан» состоится фестиваль культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств». В этом году мероприятие проводится в третий раз. Традиционно оно пройдет в формате фестиваля выходного дня.

Главным событием станет большой гала-концерт ведущих артистов и творческих коллективов Северного Кавказа, которые представят свои номера в пяти номинациях: «Хореография», «Видеоролик», «Музыкальное исполнительское искусство», «Художественное слово», «Вокальное искусство». Концертная программа начнет свою работу с 11 утра.

На сцене выступят более 100 артистов, победителей регионального отборочного этапа фестиваля, среди которых Мужская хоровая капелла «ИЛЛИ», Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», Театр фольклорного танца «Артхурон» и многие другие. Также в рамках фестиваля перед зрителями выступят творческие коллективы из Республики Татарстан.



В состав жюри фестиваля в этом году вошли представители регионов Северного Кавказа, среди которых певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженный артист Российской Федерации Жасмин, певец, участник шоу «Голос», артист театра «Градский Холл» Шарип Умханов, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия — Алания Елена Газаева.

Параллельно с гала-концертом с 10 утра в рамках фестиваля будут работать тематические развлекательные площадки.

Фестиваль организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».

Вход на мероприятие свободный.

Место проведения: Казань, ул. Сибгата Хакима д.4, территория Центра семьи Казан.

Дата и время проведения: 26 сентября, 10.00 — 20.00

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