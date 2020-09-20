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Сегодня в Татарстане будут дожди и до +13 градусов

06:26, 20.09.2020
Сегодня в Татарстане будут дожди и до +13 градусов
Фото: tatarmeteo

20 сентября в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь, передают синоптики.

Утром в отдельных районах будет туман. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с. Утром температура воздуха опустится до +3..+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8..+13.

В Казани днем температура воздуха не поднимется выше +9..+11 градусов.

Общество Татарстан
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