Сегодня в Татарстане будут дожди и до +13 градусов
20 сентября в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь, передают синоптики.
Утром в отдельных районах будет туман. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с. Утром температура воздуха опустится до +3..+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8..+13.
В Казани днем температура воздуха не поднимется выше +9..+11 градусов.Общество Татарстан
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