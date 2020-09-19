В Казани назвали имена лучших учителей Татарстана

Педагог русского языка и литературы школы №1 Мамадыша Светлана Байкеева стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Она представит республику в финале конкурса.

«К сожалению, результаты нашего труда невозможно увидеть сиюминутно, но проходят годы, и к нам возвращаются ребята и говорят спасибо, приходят их родители и благодарят. Я очень рада быть сегодня частью вас. Спасибо всем, кто принимал участие в этом конкурсе», — цитирует «Татар-информ» победительницу конкурса.

Всего в региональном этапе «Учителя года России» приняли 65 педагогов республики.

Напомним, что сегодня в Казани также назвали имена лучших воспитателей Татарстана.