Прокуратура: к обрушению здания «Сантехприбора» в Казани привело хищение арматуры

Фото: «Реальное время»

Сегодня прокуратура Татарстана озвучила предварительную причину обрушения фасада здания на территории бывшего завода «Сантехприбор» в Казани. Проверка показала — на прилегающей к зданию территории незаконно складировали мусор, а на объект свободно проникали посторонние и похищали оттуда металлическую арматуру, что приводило к постепенному разрушению внутренних конструкций здания.



По результатам проверки в адрес директора ОАО «Сантехприбор» внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Данное ОАО остается собственником зданий и территории.

От руководителя предприятия также потребовали разработать и согласовать с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия проект противоаварийных работ. А еще предостерегли от проведения любых работ на объекте без согласования с градозащитниками из комитета.

В противном случае директора могут наказать за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, охранных объектов исторического наследия по ч. 3 ст. 7.14.1 КоАП РФ или ст. 243 УК РФ.

Напомним, субботним утром 12 сентября часть фасадной стены, крыши и перекрытий здания №18/20 в Адмиралтейской слободе обрушилась прямо на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным надзорного ведомства, пострадавшее здание, согласно приказу Минкульта РТ 2017 года, отнесено к исторически ценному градоформирующему объекту «Заводское здание, XIX — начало XX вв.», поскольку расположено в границах исторического поселения.

Движение транспорта на данном участке до сих пор перекрыто.