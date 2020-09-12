В Казани начали разгребать завалы обрушившегося корпуса «Сантехприбора»
В Кировском районе Казани приступили к разбору завалов, образовавшихся после разрушения стены одного из корпусов завода «Сантехприбор». Спецтехника уже приступила к работе.
На дороге по-прежнему выставлено оцепление, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, сегодня утром в Казани рухнула часть стены одного из корпусов завода «Сантехприбор». Строительный мусор вывалился на проезжую часть улицы Клары Цеткин. По счастью пострадавших нет.Происшествия Татарстан
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