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В Казани начали разгребать завалы обрушившегося корпуса «Сантехприбора»

16:11, 12.09.2020 1
В Казани начали разгребать завалы обрушившегося корпуса «Сантехприбора»

В Кировском районе Казани приступили к разбору завалов, образовавшихся после разрушения стены одного из корпусов завода «Сантехприбор». Спецтехника уже приступила к работе.

На дороге по-прежнему выставлено оцепление, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня утром в Казани рухнула часть стены одного из корпусов завода «Сантехприбор». Строительный мусор вывалился на проезжую часть улицы Клары Цеткин. По счастью пострадавших нет.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:48
    это там Песшин был директором? Или на Газоаппарате?
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