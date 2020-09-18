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Нижнекамская телевышка окрасится в цвета флага Татарстана в честь инаугурации президента республики

14:37, 18.09.2020 1
Нижнекамская телевышка окрасится в цвета флага Татарстана в честь инаугурации президента республики
Фото: realnoevremya.ru

В честь вступления в должность президента Татарстана телевышка в Нижнекамске окрасится в цвета флага республики. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Нижнекамского района.

Вышка зажжется цветами флага с 18.00 до полуночи.

Напомним, сегодня в должность президента республики вступил Рустам Минниханов.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    Тоже мне новость - окрашивание в разные цвета фасадов зданий, вышек, лиц людей и т.д.!
    Вот если бы телевышка в Нижнекамске внезапно переместилась на сутки в Челны и вернулась обратно, вот был бы фокус и подвиг в оказании чести президенту республики!
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