Нижнекамская телевышка окрасится в цвета флага Татарстана в честь инаугурации президента республики
В честь вступления в должность президента Татарстана телевышка в Нижнекамске окрасится в цвета флага республики. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Нижнекамского района.
Вышка зажжется цветами флага с 18.00 до полуночи.
Напомним, сегодня в должность президента республики вступил Рустам Минниханов.
комментарии
Вот если бы телевышка в Нижнекамске внезапно переместилась на сутки в Челны и вернулась обратно, вот был бы фокус и подвиг в оказании чести президенту республики!