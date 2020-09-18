23 сентября горсовет Набережных Челнов изберет мэра

Первая сессия городского совета Набережных Челнов четвертого созыва состоится 23 сентября. В повестке дня — избрание мэра и его заместителей (или заместителей), а также формирование постоянных комиссий.

Сессию проведет депутат обновленного совета, генеральный директор ООО УКС «Камгэсэнергострой» Альберт Петров, сообщает Chelny-biz.ru.



В горсовет прошли 30 представителей от «Единой России» (13 по округам и 17 по списку), трое от «Партии Роста», по одному от КПРФ, «Коммунистов России» и «Справедливой России» и девять самовыдвиженцев.

Ранее СМИ сообщили, что в администрации Набережных Челнов могут уволиться сразу несколько крупных чиновников.