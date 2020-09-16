Видео из соцсетей: В Казани трамвай без тормозов «убежал» от вагоновожатой

В Казани столкнулись трамваи. Видео произошедшего опубликовали пользователи соцсети.

Случай произошел на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя. Автор видео предположил, что ДТП произошло из-за отказа тормозов одного из трамваев.

«Трамвай «убежал». Не успела девушка остановить. Видимо, отказали тормоза. Вагоновожатая пыталась остановить свой трамвай ломом, но не получилось. Собрала еще два вагона», — подписал видео автор ролика.

В аварии никто не пострадал. Пассажиры общественного транспорта после произошедшего покинули трамваи.

Ранее сообщалось, что в конце августа на Большое Казанское кольцо на маршруты 5 и 5а («ж/д вокзал — микрорайон «Солнечный город») выйдет 18 новых трамваев.

