Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при добровольном уходе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно покинет свой пост.



«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с его встречей с главой республики Александром Лукашенко. «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — сказала она.