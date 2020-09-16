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Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при добровольном уходе

10:32, 16.09.2020
Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при добровольном уходе
Фото: youtube.com

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получит гарантии безопасности, если мирно покинет свой пост.

«Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в связи с его встречей с главой республики Александром Лукашенко. «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — сказала она.

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