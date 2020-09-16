В России могут ужесточить правила продажи алкоголя в новогодние дни

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Предложение ограничения в России продажи алкоголя в новогодние праздники поступило от члена Общественной палаты и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, сообщает RT.

По его словам, из-за алкогольного отравления в новогодние дни смертность практически в два раза увеличивается. Эту проблему можно решить, ужесточив правила продажи алкоголя в новогодние дни.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14.00 до 18.00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — сказано в сообщении.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай предложил запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года.