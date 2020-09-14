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Скончался профессор КФУ Алексей Лебедев

14:23, 14.09.2020
Скончался профессор КФУ Алексей Лебедев
Фото: media.kpfu.ru

Умер профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, доктор философских наук Алексей Лебедев. Ему было 60 лет.

«Алексей Борисович был настоящим интеллектуалом и интеллигентом, прекрасным преподавателем, тонким знатоком истории философской мысли. Университет глубоко скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Борисовича. Светлая память!» — говорится в сообщении медиапортала КФУ.

Причина смерти не уточняется.

Лебедев является автором монографии «Индивидная субъективность в поэтике Чехова» и еще более 100 работ. Он руководил кафедрой социальной философии с 2008 по 2018 годы. Награжден почетной грамотой Министерства науки и высшего образования, благодарственными письмами ректора КФУ.

ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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