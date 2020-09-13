Михаил Виноградов: белорусского сценария в Татарстане не ожидается

Фото: Ринат Назметдинов

Белорусского сценария, когда общество не согласно с результатом выборов, в Татарстане не ожидается. Об этом заявил политолог и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Прогнозы о высокой явке в Татарстане были еще до старта голосования. С одной стороны, прошла пандемия, которая скорее сплотила, а не расколола общество, с другой — в республике праздновалось 100-летие, а это, по словам политолога, «всегда всплеск социального активизма, завершение строительства объектов».

К тому же, в республике удалось создать понимание важности выборов президента с точки зрения лоббистических позиций.

Ранее Михаил Виноградов высказывал мнение, что вторых туров на предстоящих губернаторских выборах в России, скорее всего, не будет.