Глава Зеленодольского района прибыл на место пожара

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев прибыл к месту тушения загоревшегося строительного мусора. Из-за пожара сформирован оперативный штаб.

В его состав вошли также руководители экстренных служб и правоохранительных органов. Штаб работает на месте. Ситуация находится под контролем, уверяют в пресс-службе районной администрации.

Напомним, свалка строительного мусора загорелась сегодня в Зеленодольске. Площадь пожара составила 1 000 кв.м. В МЧС сообщили о локализации огня, но он пока нет потушен.