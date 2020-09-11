Шамиль Газизов: «Спартак» не ведет переговоры по Кутепову»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе к защитнику Илье Кутепову со стороны других клубов.
«Мы не ведем переговоры по Кутепову», — заявил Газизов.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает варианты продажи Кутепова за 2,5 млн евро из-за проблем с финансовым фэйр-плей.
В числе претендентов на футболиста также называли «Рубин». Хотя гендиректор казанцев Рустем Сайманов опроверг интерес к Кутепову.СпортФутбол Татарстан
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