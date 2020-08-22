Гендиректор «Рубина» опроверг слухи об интересе к Кутепову
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе казанского клуба к защитнику «Спартака» Илье Кутепову.
«Наш клуб не интересуется Ильей Кутеповым», — сказал Сайманов.
Ранее в некоторых СМИ появлялась информация о возможных вариантах продолжения карьеры Кутепова. В числе команд, проявляющих интерес к защитнику, назывались «Рубин», «Краснодар» и «Химки».
Кутепов выступал в составе сборной России на чемпионате мира-2018 в России. После прихода Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака», защитник потерял место в основном составе.
Напомним, в субботу «Рубин» в гостях обыграл ЦСКА (2:1), благодаря голу на 90-й минуте в исполнении Дениса Макарова.СпортФутбол Татарстан
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