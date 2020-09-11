В Казани открылись избирательные участки

Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

В Казани сегодня, в 8:00, начали работу избирательные участки.

Все члены УИК в масках, перчатках и специальных халатах. Они рассказали «Реальному времени», ученики сегодня перешли «на удаленку». По их словам, так во всех школах, где проводится голосование.

На недавно открывшемся участке нет большого скопления людей. После каждого проголосовавшего кабинки опрыскивают антисептиком.

Всем, кто голосует первый раз, дарят магнитики.

Стационарные избирательные участки все три дня будут работать с 8:00 до 20:00.

Прививку на избирательном участке также можно сделать. Однако корреспондент «Реального времени» врача на месте не застал. Прививочный пункт на УИК № 426 работает с 8:00 до 18:00.

«Реальное время» ранее составляло гид о выборах в Татарстане.