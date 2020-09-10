Завтра в Татарстане на придомовых территориях будут работать 972 избирательных участка

11 и 12 сентября на предварительных выборах в Татарстане на придомовых территориях будут работать 972 избирательных участка. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.



По словам председателя ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, действуют жесткие требования по организации такой формы голосования: «Голосование во дворах домов, в общественных пространствах будет организовано в специально оборудованных шатрах и автобусах. Голосования на обочинах дорог в багажниках машин, на пеньках в Татарстане быть не может!»

О времени работы «мобильных» участков для голосования можно узнать на сайте ЦИК РТ и сайтах территориальных избиркомов.

13 сентября, в единый день голосования, жители Татарстана смогут проголосовать только на стационарных избирательных участках.



О том, как и где пройдут выборы в республике, вы можете ознакомиться в специальном гиде «Реального времени».