Айдар Метшин ответил на вопрос, появится ли в Нижнекамске аквапарк

В Нижнекамске не планируется строительство аквапарка в комплексе «Нижнекамские термы» около парка аттракционов, однако там появятся его элементы. Об этом сегодня рассказал мэр города Айдар Метшин в прямом эфире телеканала НТР 24.

По словам Айдара Метшина, на территории комплекса появятся водные горки. Сам комплекс будет обустроен для горожан всех возрастов.



Напомним, в прошлом году на Российском инвестфоруме в Сочи мэр Нижнекамска Айдар Метшин и бизнесмен из Удмуртии Юрий Бычков подписали инвестконтракт о строительстве комплекса «Нижнекамские термы». Проект оценивался в 370 млн рублей.