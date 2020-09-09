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Айдар Метшин ответил на вопрос, появится ли в Нижнекамске аквапарк

21:34, 09.09.2020
Айдар Метшин ответил на вопрос, появится ли в Нижнекамске аквапарк
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске не планируется строительство аквапарка в комплексе «Нижнекамские термы» около парка аттракционов, однако там появятся его элементы. Об этом сегодня рассказал мэр города Айдар Метшин в прямом эфире телеканала НТР 24.

По словам Айдара Метшина, на территории комплекса появятся водные горки. Сам комплекс будет обустроен для горожан всех возрастов.

Напомним, в прошлом году на Российском инвестфоруме в Сочи мэр Нижнекамска Айдар Метшин и бизнесмен из Удмуртии Юрий Бычков подписали инвестконтракт о строительстве комплекса «Нижнекамские термы». Проект оценивался в 370 млн рублей.

Общество Татарстан
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