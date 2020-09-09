«Йокерит» разгромил «Нефтехимик», забросив шесть безответных шайб

«Йокерит» разгромил нижнекамский «Нефтехимик» (6:0) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Финская команда решила исход встречи уже в первые два периода, забросив за 40 минут пять безответных шайб. В заключительной трети Пакаринен установил окончательный счет, расписав разгромное поражение «Нефтехимика».

Отметим, что этот матч стал дебютным для вратаря гостей Иванникова, а также нападающего Гудачека.

«Йокерит» — «Нефтехимик» — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Шредер (Пакаринен, Йоэнсуу, 06:50, бол.)

2:0 — Лехтонен (Мяеналайнен, 10:03)

3:0 — Енсен (Лехтонен, Толванен, 31:05, бол.)

4:0 — Шредер (О`Нилл, Фриман, 32:51)

5:0 — Лехтонен (Пакаринен, Савинайнен, 35:51)

6:0 — Пакаринен (Норман, Савинайнен, 48:19)