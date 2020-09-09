В Казани с 11 сентября временно изменится еще ряд автобусных маршрутов

Фото: Инна Серова

В Казани с 11 сентября в связи с реконструкцией тепловода и полным закрытием проезжей части по улице О. Кошевого временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов, сообщает Комитет по транспорту.



Маршруты автобусов №37, №42, №78, №89, №92с, №93 до завершения работ последуют в прямом направлении по маршруту ул. Трамвайная — местный проезд — ул. О. Кошевого, далее — по маршрутам.

Маршруты №37, №40, №42, №92с последуют в обратном направлении по улицам Дементьева, Тэцевской и Копылова.

Автобусные маршруты №6, №18 и №60 в обоих направлениях тоже будут проезжать по Дементьева, Тэцевской и Копылова и далее — по маршрутам.

Ранее сообщалось об изменении в Казани с 9 сентября схем маршрутов автобусов №34, №36 и №91.

