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В Казани утром из-за дождя образовались 7-балльные пробки

08:54, 09.09.2020
В Казани утром из-за дождя образовались 7-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани сегодня утром из-за дождя образовались 7-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улице Копылова, Тэцевской, Чапаева, Петра Витера. Небольшая пробка из-за ДТП образовалась перед «Миллениумом».

Также движение затруднено на улице Космонавтов, на проспекте Победы, на Мамадышском тракте.

ОбществоИнфраструктураАвтоПроисшествия Татарстан
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