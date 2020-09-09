В Казани утром из-за дождя образовались 7-балльные пробки
В Казани сегодня утром из-за дождя образовались 7-балльные пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улице Копылова, Тэцевской, Чапаева, Петра Витера. Небольшая пробка из-за ДТП образовалась перед «Миллениумом».
Также движение затруднено на улице Космонавтов, на проспекте Победы, на Мамадышском тракте.ОбществоИнфраструктураАвтоПроисшествия Татарстан
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