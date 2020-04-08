Аналитики рассказали о падении продаж КАМАЗа почти на четверть

Аналитики «Автостата» сообщили, что объем рынка грузовых автомобилей в марте этого года стал равен 5,5 единицы, что на 17,9% меньше по сравнению с прошлым годом.

В частности, у КАМАЗа продажи упали почти на четверть (на 24,8%), однако челнинский автогигант остался самой популярной маркой на отечественном рынке. Так, на его долю приходится 1,9 тыс. проданных машин или 34% от общего объема.

Второе место занял GAZ, реализация которого упала еще сильнее, на 32,8% и составил 518 автомобилей. Тройку замкнул шведский Volvo, за март компании удалось продать 422 автомобиля, однако продажи упали на 27,5%, следует из результатов исследования.

Ранее сообщалось, что убытки КАМАЗа за неделю простоя составили 2 млрд рублей.

