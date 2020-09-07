В Госдуме предложили поднять штрафы за разглашение служебной тайны в 10 раз

Депутаты Госдумы предложили ужесточить ответственность за разглашение служебной и профессиональной тайны. Штрафы для граждан и должностных лиц могут поднять в 10 раз.

«Если мы говорим про штраф для граждан, то он должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, что в среднем соответствует нынешнему уровню зарплат», — приводит ТАСС слова одного из авторов законопроекта — замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу. Документ пока не предложен к рассмотрению нижней палаты парламента.