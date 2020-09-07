В Казани в понедельник вечером пробки достигли семи баллов

Фото: Яндекс.Карты

В Казани в понедельник вечером пробки достигли семи баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Согласно данным, большинство заторов наблюдается в центре города. Крупные пробки образовались на улице Право-Булачной, в Щербаковском переулке, на улице Пушкина с переходом в улицу Татарстан. Крупный затор также есть на улице Николая Ершова.

Сервис также отметил Кировскую дамбу. Судя по данным, на улице Несмелова и Клары Цеткин произошли ДТП.

