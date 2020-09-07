Мэр Казани оценил программную статью Рустама Минниханова

Сегодня во время совещания в мэрии главы районов Казани рассказали о строительстве и ремонте социальных объектов. Только беглое, короткое перечисление главами районов построенных и отремонтированных объектов заняло «столько времени», заметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, это «очень серьезный масштаб, такое внимание к инфраструктуре мы не могли получить десятилетиями». Он подчеркнул, что такое развитие республика получила при поддержке президента и программ, которые действуют в республике.

«Программная статья нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова, которую на прошлой неделе мы все, я надеюсь, внимательно изучили, в которой он назвал готовность трудиться важной составляющей всех наших успехов. И одной из главных составных частей нашей идеологии. «Труд» возвращается не только в наш обиход, в разговорную речь. Вспомните, целое поколение выросло после развала Советского Союза, где «делать дела», «решать вопросы» было главным умением и поводом для гордости, не «трудиться», не «созидать», — прокомментировал мэр программу президента Татарстана Рустама Минниханова.