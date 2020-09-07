Новости общества

06:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 27 миллионов

06:39, 07.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 27 миллионов
Фото: realnoevremya.ru

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 27 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Так, по данным на 6:32 по московскому времени, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 323. От инфекции умерло 882 053 человека.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заметил, что страны могут обойтись без введения карантина только в том случае, если будут предпринимать целенаправленные и выверенные шаги по борьбе с инфекцией.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем