Названы самые популярные маршруты жителей Иннополиса на беспилотнике

В Иннополисе уже два года тестируют беспилотные такси «Яндекса». За это время беспилотник совершил 10 тыс. поездок с пассажирами на семи машинах.

Самое популярное направление у жителей Иннополиса, пользующихся услугами такого такси, — дорога с работы домой. Также горожане часто ездят на фермерский рынок за продуктами и обратно, возвращаются домой после тренировки на стадионе.

Пользователь сервиса рассказал агентству «Прайм», что первое время впечатления от поездки были своеобразные, однако сейчас отсутствие водителя не вызывает удивления.

Инженер-испытатель Алексей Шмыков, который почти три года работает QA-инженером и тестирует беспилотные автомобили на улицах Иннополиса рассказал, что, несмотря на кажущуюся простоту, работы очень много: «Надо следить за дорожной обстановкой, оценивать, как автомобиль принимает решения, чтобы потом подробно рассказать разработчикам, где и как можно усовершенствовать систему. Когда рабочий день заканчивается и приходит время пересесть в собственный автомобиль, очень хочется нажать кнопку автопилота и доверить ему все рутинные задачи. Но пока в моем личном авто только обычный круиз-контроль. Зато это очень мотивирует в работе».

В начале августа беспилотный КАМАЗ Университета Иннополис проехал 3 тыс. км в наукограде.

