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У театра кукол «Экият» и у «Чаши» в Казани появились парковые зоны

13:03, 04.09.2020
У театра кукол «Экият» и у «Чаши» в Казани появились парковые зоны
Фото: Ринат Назметдинов

В Казани у Центра семьи «Казан» и театра кукол «Экият» появились парковые зоны, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции.

По его словам, они запретили градостроительное вмешательство, установив парковую зону у театра кукол, где обычно проходит фестиваль цветов. У «Чаши» тоже оградили территорию парковой зоны.

Председатель комитета упомянул и реконструкцию ТЦ «Кольцо»: «Мы восстановили исторические границы, дав возможность собственнику осуществить застройку такой, какой она была несколько лет назад — до сегодняшнего ТЦ».

Еще Гущин сообщал, что на Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки.

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