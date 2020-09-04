У театра кукол «Экият» и у «Чаши» в Казани появились парковые зоны

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани у Центра семьи «Казан» и театра кукол «Экият» появились парковые зоны, рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции.



По его словам, они запретили градостроительное вмешательство, установив парковую зону у театра кукол, где обычно проходит фестиваль цветов. У «Чаши» тоже оградили территорию парковой зоны.

Председатель комитета упомянул и реконструкцию ТЦ «Кольцо»: «Мы восстановили исторические границы, дав возможность собственнику осуществить застройку такой, какой она была несколько лет назад — до сегодняшнего ТЦ».

Еще Гущин сообщал, что на Ленинской дамбе в Казани хотят обустроить велодорожки.

