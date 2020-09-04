В Казани на следующей неделе вернется в обычный режим работы горбольница №12

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани больницы активно возвращаются к плановой помощи. На следующей неделе планируется закрыть «ковидный» госпиталь в горбольнице №12 и вернуть ее к привычному режиму.

«Мы думаем, что к середине следующей недели будут выписаны пациенты, у которых заканчивается курс лечения, и после дезобработки больница временно прекращает работу в качестве «ковидного» госпиталя», — рассказал сегодня на брифинге замглавы Минздрава РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Также частично вернется к плановой помощи и горбольница №16. Однако там сохранится коечный фонд и под больных коронавирусной инфекцией.