«Диктант Победы» и «Капля жизни»: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 3 сентября

Глава Алькеевского района Александр Никошин сегодня принял участие в акции «Капля жизни». Мероприятие приурочено к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в школе Беслана.

Руководитель Кайбицкого района Альберт Рахматуллин сегодня открыл магазин в селе Малые Кайбицы. Новый торговый павильон украсили шариками, а Рахматуллин перерезал красную ленту перед магазином.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров принял участие в акции «Диктант победы». Также он продолжил отвечать на вопросы жителей в своих «сторис». Так, он рассказал, почему в некоторых школах не хватает учебников и когда в одной из местных больниц появится рентгенолог.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин тоже поучаствовал в «Диктанте Победы» и пообещал в разговоре с журналистами восполнить пробелы, которые выявятся в ходе проверочной работы.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев поделился с подписчиками фотографией собаки. Один из пользователей написал: «БМВ собачьего мира».