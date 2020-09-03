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Трошечкин отказался перейти в «Ахмат», игроком интересуется «Рубин»

16:36, 03.09.2020
Трошечкин отказался перейти в «Ахмат», игроком интересуется «Рубин»
Фото: vk.com/fckhimki_official

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин отказался перейти в грозненский «Ахмат», сообщает издание «Чемпионат».

На игрока также претендуют «Рубин» и «Урал», но сам футболист желает играть за «Локомотив» и ждет предложения из московского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанской команды Игорь Коновалов входит в список интересов «железнодорожников». При этом генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов опроверг эту информацию.

СпортФутбол Татарстан
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