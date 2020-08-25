Гендиректор «Рубина» опроверг интерес «Локомотива» к хавбеку казанцев Коновалову

«Рубин» не получал предложений по полузащитнику команды Игорю Коновалову. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов, комментируя информацию об интересе к игроку со стороны «Локомотива».

«Что касается трансферов, то у нас ничего не ожидается, вроде бы уже все сделано на этот сезон. Пока ничего нет. Коноваловым интересуется «Локомотив»? Предложений ни от кого нет. Рассмотреть мы готовы любое предложение, но пока их нет ни по кому», — сказал Сайманов.

Также гендиректор «Рубина» отметил, что команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с «Уфой» в штатном порядке.

Напомним, ранее стало известно о возможном переходе Коновалова в «Локомотив». В московском клубе полузащитника видят в качестве замены для травмированного Дмитрия Баринова.