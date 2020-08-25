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«Локомотив» интересуется Коноваловым из «Рубина»

08:30, 25.08.2020
«Локомотив» интересуется Коноваловым из «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

«Локомотив» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, в московском клубе ищут замену травмированному Дмитрию Баринову, который выбыл до конца года. В качестве альтернативы «Локомотив» рассматривает также кандидатуру полузащитника «Химок» Александра Трошечкина.

Коновалов выступает за «Рубин» с февраля 2018 года. В текущем сезоне футболист потерял место в стартовом составе команды и провел 3 матча в РПЛ.

Отметим, что ранее «Рубин» объявил о переходе корейского хавбека Хван Ин Бома, который играет на позиции центрального полузащитника.

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