Ученые КФУ начали исследования для борьбы с американским кленом

Ученые института экологии и природопользования КФУ начали исследования растительности долины реки Степной Зай в Татарстане. За помощью к специалистам обратилась компания «Татнефть» с просьбой убрать американский клен и воссоздать на побережье естественные фитоценозы.

Ученые выехали на место и обследовали 60 километров от Карабашского до Заинского водохранилища, составили геоботаническое описание растительности долины реки. Это делается для того, чтобы выявить состав естественных биоценозов. Основываясь на этих данных, специалисты дадут рекомендации о том, какие виды растений нужно будет высадить на месте вырубленных зарослей американского клена, рассказала заместитель директора по научной деятельности ИЭиП КФУ, доцент Мария Кожевникова.

Исследование только стартовало и продолжится до конца этого года. Сотрудники института также отобрали керны у деревьев американского клена разного диаметра, чтобы воссоздать хронологию заселения данной территории американским кленом.

«Это не сельскохозяйственные поля, за которые бы отвечало Министерство сельского хозяйства Республики Татарстан, и не леса, за которые бы ответственность несло Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан. К сожалению, нет организации, которая занималась бы этим вопросом, несмотря на то, что это большая проблема», — передает медиапортал КФУ слова специалиста.

В конце ноября в Татарстане запустили проект обустройства огромного природного пространства площадью 1 700 гектаров, прилегающего к Альметьевскому водохранилищу на реке Степной Зай.

