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В Минпромторге РФ рассказали об инициативе запретить фотографировать книги в магазинах

21:52, 02.09.2020
В Минпромторге РФ рассказали об инициативе запретить фотографировать книги в магазинах
Фото: realnoevremya.ru

В Минпромторге РФ предлагают запретить фотографировать книги в магазинах. Это касается содержательной части изданий, а не внешнего вида.

Ранее ведомство разработало проект постановления о правилах продажи различных категорий товаров. В документе говорится о запрете на копирование и фотографирование непериодических печатных изданий и книг до их покупки. В другом пункте документа указано, что в торговых объектах нельзя ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, при условии, что такие действия не нарушают требований законодательства.

В ведомстве отметили, что нередко сейчас возникают такие ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы. «Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проект правил», — передает ТАСС.

Ранее исследование показало, какие книги россияне хотели бы включить в школьную программу.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
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