Минсельхоз России добивается, чтобы финансирование сельских территорий не сокращалось

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство будет настаивать на том, чтобы финансирование госпрограммы по развитию сельских территорий не сокращалось.

«Мы делаем все от нас зависящее, чтобы финансирование осуществлялось в соответствии с утвержденными цифрами, которые были изначально прописаны в госпрограмме. Мы и дальше продолжим настаивать, чтобы финансирование сельского уклада жизни было сделано в соответствии с паспортом госпрограммы. И в этом смысле ваши письма в адрес правительства нам в помощь», — сказал Патрушев.

Ранее Минниханов попросил помощи в реализации программ развития сельских территорий.

