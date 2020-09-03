Банк ЗЕНИТ привез шедевр эпохи Возрождения в Альметьевск

В образовательном центре «Алмет» в г. Альметьевске пройдет выставка уникальной картины XVI века «Мадонна с младенцем» кисти итальянского художника Франческо Убертини, известного во всем мире как Баккьякка. Организаторы выставки — ПАО «Татнефть» и Банк ЗЕНИТ.

В ближайшее время Альметьевск станет точкой притяжения республики. Выставка «одной картины» с эффектами мультимедиа приурочена к открытию общественного центра и реализует мировые тенденции современного экспонирования.

Центром выставки станет полотно «Мадонна с младенцем» итальянского художника Баккьякки. Картина изображает святое семейство: Деву Марию с младенцем Иисусом на руках и ее родственницу Елизавету Праведную с сыном Иоанном Крестителем, который держит в руке крест. Сюжет пользовался популярностью у заказчиков эпохи Возрождения — различные варианты работы кисти Баккьякки хранятся в собраниях Флоренции, Милана, Питтсбурга.

Благодаря цифровым возможностям нового центра «Алмет» посетители выставки также увидят проекции работ других мастеров эпохи Ренессанса. Среди представленных гостям изображений «Капелла дель Арена в Падуе», созданная итальянским художником и архитектором Джотто, а также фрески кисти Мазаччо в капелле Бранкаччи во Флоренции.

Экспозиция откроется для посетителей в здании общественного центра по адресу: ул. Ленина, д. 69а, при строгом соблюдении рекомендованных в текущей ситуации ограничений и мер безопасности (0+).

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов:

«Татнефть» стремится сохранять культурные ценности для будущих поколений. Наши образовательные и культурные проекты призваны объединять жителей края, формировать у них сознание счастливого человека. Люди должны гордиться тем, что живут в нашей республике. Эпоха Возрождения подарила миру невероятно талантливых мастеров и неповторимые шедевры, и мы рады поделиться одним из них с жителями нефтяного региона. Выставка картины художника школы Рафаэля позволит Альметьевску стать центром европейской культуры на юго-востоке Татарстана».

Александр Тищенко, председатель правления Банка ЗЕНИТ:

«Итальянская живопись эпохи Возрождения является вершиной мирового художественного наследия. Мы рады участвовать в масштабной культурной программе, реализуемой «Татнефтью» в Альметьевске. Уверен, что столь уникальный по содержанию проект даст новый стимул городу, станет очередным шагом на пути к статусу культурной столицы региона, а также настоящим праздником для искусствоведов и любителей».

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»