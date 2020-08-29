В Нижнекамске появился интерактивный музей ХХ века

Фото: e-nkama

В Нижнекамске открылся интерактивный музей ХХ века. Об этом сообщает «Татар-информ».

Идея создания принадлежит музыканту Олегу Корнилову: «Музей для меня — дело очень личное. Здесь среди экспонатов наручные часы моих родителей, несколько баянов, на которых играл мой отец. Мы постепенно будем открываться. Планы грандиозные!».

Посетители музея могут увидеть пластинки начала двадцатого столетия, ламповый радиоприемник, а также первые телевизоры. Многие экспонаты рабочие: можно послушать виниловые пластинки и посмотреть диафильмы.

Ранее в казанском Музее соцбыта открылась выставка «Олимпиада-80 — сорок лет».