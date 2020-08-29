«Как вытащить татарский язык из комы?»: в Казани открылся фестиваль «Печэн базары»

Фото: Илья Репин

На набережной озера Кабан в Старо-Татарской слободе стартовал фестиваль современного татарского дизайна и городской культуры «Печэн базары» («Сенной базар»). Со всей России на ежегодный праздник съехалось порядка 100 дизайнеров, ремесленников, кулинаров, музыкантов и художников, в чьих работах прослеживается внимание к татарской национальной культуре.

Первыми уже к полудню запустились традиционно две самые популярные и массовые площадки фестиваля, дизайн-маркет и фудкорт, — павильоны с казылыком, традиционными татарскими чайными смесями, восточными сладостями, национальной выпечкой, медом, пергой и прополисом, ремесленными лавками и импровизированными шоу-румами молодых дизайнеров. Уже в первый час после запуска маркета площадку посетили несколько сотен человек. Здесь гостям «Печэн базары» предлагают купить фермерскую, ремесленную и hand-made продукцию по сниженным, «фестивальным» ценам.

В 12.30 открылся лекторий «Сенного базара». В первые часы работы здесь пройдут обсуждения, посвященные музыке, а с 15 часов стартуют социальные дискуссии. Об «уроках ТАССР и суверенитета» казанцам поведает Эдуард Хайруллин, автор книги «Татарстан 100: прежде и теперь», заместитель руководителя «Татмедиа». В обсуждении участвуют доктор исторических наук Дамир Исхаков и политолог Руслан Айсин. Заключительным событием лектория 29 августа станет Мозговой штурм под открытым небом «70 идей как вытащить татарский язык из комы».

Все время фестиваля на сцене-подиуме рядом с мечетью Марджани будет функционировать детская зона: юных гостей «Печэн базары» с полудня и до 18 часов будут занимать детские писатели, кондитеры и мастера hand-made со всей республики.

Для тех, кто жаждет получше познакомиться с историей татарского народа, на фестивале работают опытные экскурсоводы. В полдень стартовала первая экскурсия Аскара Гатина «История приозёрной мечети», вторая и последняя на сегодня экскурсия «Мир татарской женщины» начнется в 14 часов, проведут ее Лейсан Дусаева и члены мемориальной лаборатории городского института исследований «Тамга», сбор объявлен у главного входа в Театр Камала.

Финальными аккордами «Печэн базары» в этот день станут предпоказ фильма Ильшата Саетова «Генетически не так» об обладателе «Золотой маски» Нурбеке Батулле (старт в 20 часов) и открытие плавучей сцены фестиваля на озере Кабан. Здесь с 18 часов будут выступать современные татарские музыканты, в лайн-апе первого дня — Taraf, Азат Гыймадиев, Радиф Кашапов, Ислам Сатыров и Shanu.

В этом году «Печэн базары» будет проходить в два дня, поэтому до самого вечера 30 августа у казанцев будет возможность лучше узнать историю и традиции родного края, увидеть, как знакомые с детства предметы и идеи приобретают новые смыслы. С подробной программой «Печэн базары» на оба дня можно ознакомиться по ссылке.