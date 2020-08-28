Главное о коронавирусе на 28 августа: родители против масок, смерть 35-летнего полицейского в Казани

Учеба — по плану



За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, из них один— завозной, остальные — контактные. Четыре человека госпитализировано, 24 лечатся дома.



В Казани выявили 19 новых заболевших. Всего на 28 августа в Татарстане зарегистрировано 6 424 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 235 человек, в том числе 13 за минувшие сутки. Умерли 59 человек.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Умерли 68-летний житель Черемшанского района и 35-летний Казани. Отметим, что накануне стало известно о смерти 35-летнего сотрудника УВД Казани — как сообщал телеграм-канал «Омбудсмен полиции», «от болезни, которую нельзя называть». Возможно, речь идет об одном и том же случае.



Татарстан закупит в школы оборудование для рециркуляции воздуха.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о случаях заражения коронавирусом в казанской команде.

Фото ak-bars.ru

С 1 сентября заработают медицинские кабинеты школ Татарстана.

Начало учебного года, 1 сентября, в Татарстане обещают провести в штатном режиме. Об этом накануне заявил заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки Рафис Бурганов: «Линейки собираем на свежем воздухе. Первый и 11-й [классы] точно будут, где позволит дистанция — и девятый класс».



Деньги — медикам



За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 905 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 980 405 человек, а выздоровевших — до 798 466 человек.



Зафиксировано 110 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 914 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 35,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 327 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 209,4 тыс. человек.



Минобрнауки рассказал, что в вузах России не будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что экономика России пережила пандемию коронавируса лучше других стран благодаря своевременным решениям правительства.

Фото kremlin.ru

В Минобрнауки заявили, что с 1 сентября учеба начнется в очном формате. Линейки пройдут на свежем воздухе.

Владимир Путин заявил, что вторая «антиковидная» российская вакцина появится в сентябре.

Путин выразил надежду, что пик по заболеваемости коронавирусом пройден, однако попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся и по-прежнему надо соблюдать меры безопасности.

Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор», являющегося разработчиком препарата, сообщил, что третий этап будет идти параллельно — после регистрации.

Правительство России выделит еще почти 22 млрд рублей для выплат медикам, помогающим бороться с распространением коронавируса.

Красногорский завод имени С. А. Зверева первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов.

47% родителей, имеющих детей школьного возраста, высказались против ношения учениками медицинских масок в школах. По их мнению, маска затрудняет работу лёгких, и детям будет сложно сидеть в ней столько часов занятий.

Фото Максима Платонова

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России: депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Прогноз ВОЗ по числу госпитализаций и смертей

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 24 465 706 человек, 831 818 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 869 032). На второй строчке — Бразилия (3 761 391), на третьей — Индия (3 387 500). Россия на четвертом месте (972 972), на пятом — Перу (621 997).



Больше всего смертей зафиксировано в США (180 844). За ними следуют Бразилия (118 649), Мексика (62 594), Индия (61 529) и Великобритания (41 564).

Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. Причина — вызванные пандемией тревога и страх, а еще нарушение работы служб по поддержке психического здоровья людей.

Со 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией.

Директор подразделения ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что к зиме может вырасти число госпитализаций и смертельных исходов от COVID-19.

Фото golos-ameriki.ru

Из-за роста заражений COVID-19 в Париже вводится обязательное ношение маски на улицах.

Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет отвечающий за копирование патогена фермент в геноме SARS-Cov-2.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам. Ограничение не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в стране, следующих транзитом и имеющих подтверждающие выезд в течение двух дней документы. Карантин продлен в стране до 1 ноября.

Маргарита Головатенко