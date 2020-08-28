Главное о коронавирусе на 28 августа: родители против масок, смерть 35-летнего полицейского в Казани
Учеба — по плану
За последние сутки в Татарстане подтвердились 28 новых случаев коронавируса, из них один— завозной, остальные — контактные. Четыре человека госпитализировано, 24 лечатся дома.
В Казани выявили 19 новых заболевших. Всего на 28 августа в Татарстане зарегистрировано 6 424 случая COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 235 человек, в том числе 13 за минувшие сутки. Умерли 59 человек.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Умерли 68-летний житель Черемшанского района и 35-летний Казани. Отметим, что накануне стало известно о смерти 35-летнего сотрудника УВД Казани — как сообщал телеграм-канал «Омбудсмен полиции», «от болезни, которую нельзя называть». Возможно, речь идет об одном и том же случае.
- Татарстан закупит в школы оборудование для рециркуляции воздуха.
- Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о случаях заражения коронавирусом в казанской команде.
- С 1 сентября заработают медицинские кабинеты школ Татарстана.
- Начало учебного года, 1 сентября, в Татарстане обещают провести в штатном режиме. Об этом накануне заявил заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки Рафис Бурганов: «Линейки собираем на свежем воздухе. Первый и 11-й [классы] точно будут, где позволит дистанция — и девятый класс».
Деньги — медикам
За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 905 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 980 405 человек, а выздоровевших — до 798 466 человек.
Зафиксировано 110 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 914 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 35,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 327 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 209,4 тыс. человек.
- Минобрнауки рассказал, что в вузах России не будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус.
- Президент РФ Владимир Путин сказал, что экономика России пережила пандемию коронавируса лучше других стран благодаря своевременным решениям правительства.
- В Минобрнауки заявили, что с 1 сентября учеба начнется в очном формате. Линейки пройдут на свежем воздухе.
- Владимир Путин заявил, что вторая «антиковидная» российская вакцина появится в сентябре.
- Путин выразил надежду, что пик по заболеваемости коронавирусом пройден, однако попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся и по-прежнему надо соблюдать меры безопасности.
- Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор», являющегося разработчиком препарата, сообщил, что третий этап будет идти параллельно — после регистрации.
- Правительство России выделит еще почти 22 млрд рублей для выплат медикам, помогающим бороться с распространением коронавируса.
- Красногорский завод имени С. А. Зверева первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе коронавирусов.
- 47% родителей, имеющих детей школьного возраста, высказались против ношения учениками медицинских масок в школах. По их мнению, маска затрудняет работу лёгких, и детям будет сложно сидеть в ней столько часов занятий.
- В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России: депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
Прогноз ВОЗ по числу госпитализаций и смертей
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 24 465 706 человек, 831 818 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 869 032). На второй строчке — Бразилия (3 761 391), на третьей — Индия (3 387 500). Россия на четвертом месте (972 972), на пятом — Перу (621 997).
Больше всего смертей зафиксировано в США (180 844). За ними следуют Бразилия (118 649), Мексика (62 594), Индия (61 529) и Великобритания (41 564).
- Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете. Причина — вызванные пандемией тревога и страх, а еще нарушение работы служб по поддержке психического здоровья людей.
- Со 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией.
- Директор подразделения ВОЗ по Европе Ханс Клюге заявил, что к зиме может вырасти число госпитализаций и смертельных исходов от COVID-19.
- Из-за роста заражений COVID-19 в Париже вводится обязательное ношение маски на улицах.
- Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет отвечающий за копирование патогена фермент в геноме SARS-Cov-2.
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Украина с 29 августа запретила на месяц въезд иностранцам. Ограничение не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в стране, следующих транзитом и имеющих подтверждающие выезд в течение двух дней документы. Карантин продлен в стране до 1 ноября.
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