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Татарстан закупит в школы оборудование для рециркуляции воздуха

17:23, 27.08.2020
Татарстан закупит в школы оборудование для рециркуляции воздуха
Фото: realnoevremya.ru

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов рассказал сегодня, что республика закупит оборудование для рециркуляции воздуха. Оно будет устанавливаться в школах, чтобы защитить учеников от коронавируса.

По словам главы Минобрнауки РТ, закупки оплатит бюджет Татарстана. Конкретную сумму Бурганов не назвал.

Ранее министерство распространило рекомендации для школ республики. Среди указанных в сообщении пунктов был и совет использовать приборы, очищающие воздух в помещении.

ОбществоОбразование Татарстан
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