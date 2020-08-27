Татарстан закупит в школы оборудование для рециркуляции воздуха

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов рассказал сегодня, что республика закупит оборудование для рециркуляции воздуха. Оно будет устанавливаться в школах, чтобы защитить учеников от коронавируса.

По словам главы Минобрнауки РТ, закупки оплатит бюджет Татарстана. Конкретную сумму Бурганов не назвал.

Ранее министерство распространило рекомендации для школ республики. Среди указанных в сообщении пунктов был и совет использовать приборы, очищающие воздух в помещении.