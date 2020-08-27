Президент России заявил, что пик проблем в экономике РФ пройден

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что пик проблем в экономике РФ пройден:

«И я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», — сказал Путин.

По его словам, экономика России пережила пандемию коронавируса лучше других стран благодаря своевременным решениям правительства.

Путин также прогнозирует, что инфляция останется в пределах 3—4%. Он посетовал и на цену нефти в $46 за баррель: «Лучше бы она была чуть побольше».

«Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.