Новости общества

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент России заявил, что пик проблем в экономике РФ пройден

14:19, 27.08.2020
Президент России заявил, что пик проблем в экономике РФ пройден
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что пик проблем в экономике РФ пройден:

«И я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», — сказал Путин.

По его словам, экономика России пережила пандемию коронавируса лучше других стран благодаря своевременным решениям правительства.

Путин также прогнозирует, что инфляция останется в пределах 3—4%. Он посетовал и на цену нефти в $46 за баррель: «Лучше бы она была чуть побольше».

«Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также