Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре

Вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24»:

«Две российские вакцины от коронавируса будут конкурировать, думаю, они будут равны по эффективности».

Путин напомнил, что вакцину тестировала его дочь, она чувствует себя хорошо:

«Дочка просто сказала, что хочет как доброволец принять участие в испытании вакцины. Она ежедневно контактирует с большим количеством людей, необходимо обезопаситься».

«Реальное время» вело прямую трансляцию речи президента.