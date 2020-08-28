В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. Таким образом, число летальных случаев в республике достигло 59.

68-летнего жителя Черемшанского района доставили в Альметьевский резервный госпиталь и госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации с внебольничной двусторонней пневмонией. Медики оценивали его состояние при поступлении как крайне тяжелое. В результате лабораторного тестирования подтверждено наличие COVID-19.



35-летнего казанца госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №7 с новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной пневмонией. Причину смерти медики установили в результате аутопсии. Вирус идентифицирован, сообщает оперштаб республики.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 28 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 6 424 случая коронавируса.

